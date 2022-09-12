النرويج تشكك في جدوى فرض سقف على أسعار الغاز في أوروبا

قال نائب وزير الطاقة النرويجي أندرياس بيلاند إريكسين إنه على الرغم من أن بلاده كانت واضحة في عدم إصدار أحكام مسبقة على أي مقترحات إلى حين عرضها بشكل مفصل، تتشكك الحكومة عامة حيال فرض سقف على أسعار الغاز.

وذكرت "بلومبيرج" أن بيلاند إريكسين أوضح أن الحكومة تدرك أن شركات إنتاج الغاز تكون مستعدة للدخول في اتفاقيات ذات أسعار ثابتة لمدة طويلة، استنادا إلى ظروف السوق.

وقال إن هناك حالة من عدم اليقين بشأن كيفية ضمان أن الخصم الحاصل في الأسعار سيستفيد منه المستهلكون النهائيون، ولن يؤدي فقط إلى ارتفاع أرباح الشركات الوسيطة.

وتسعى المفوضية الأوروبية إلى تقليل إيرادات موسكو من صادرات الغاز بوضع سقف على سعر الغاز الروسي، الذي تستقبله أوروبا عبر خطوط أنابيب.

غير أن وزراء طاقة دول الاتحاد الأوربي لم يتمكنوا من الاتفاق على مقترح بهذا الشأن، في اجتماع طارئ عقد يوم الجمعة الماضي.

وأصبحت النرويج، وهي ليست دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، أكبر مورد للاتحاد من الغاز بعد، حالات انقطاع صادرات الغاز الروسي.