ولي العهد يتسلم رسالة خطية من دولة رئيس وزراء الهند وذلك خلال استقباله لوزير الخارجية الهندي

تسلم الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رسالة خطية من دولة رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي.

وقام بتسليم الرسالة لولي العهد، وزير خارجية الهند الدكتور سوبراهمانيام جايشانكار، وذلك خلال استقباله في جدة.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تعزيزها، كما تم بحث المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

