فضاء إلكتروني أكثر موثوقية وصمودا «2 من 2»

ولاجتذاب كوادر نسائية بأعداد كبيرة ألغت شركات أبل، وآي بي إم، وجوجل، وتسلا، وشركات أخرى، شرط الحصول على درجة البكالوريوس لمدة أربعة أعوام للتقدم لعديد من الوظائف لديها. وتمثل برامج الاعتماد نقطة انطلاق أكثر سرعة وسهولة للانضمام إلى القوى العاملة في مجال الأمن السيبراني. ووفقا لمقال نشر في مجلة عالم الكمبيوتر Computerworld، يذكر 76 في المائة من مديري الموارد البشرية أن برامج الاعتماد تعد عاملا من عوامل التوظيف في مجال تكنولوجيا المعلومات، ويتوقع 47 في المائة منهم على الأقل أن تكتسب مزيدا من الأهمية بوصفها أداة لتقييم المرشحين للعمل.

من جهة أخرى، تجب مراعاة المراحل المختلفة لحياة المرأة المهنية لضمان حصولها على فرص العمل. ومن المرجح أن يواجه عديد من النساء الناجحات اللاتي يتركن وظائفهن في مجال التكنولوجيا أو يغيرن مسارهن المهني عقبات عند العودة إلى العمل. فمن المحتمل أن يواجهن تحيزا بشأن الفجوات في سيرهن الذاتية، ولا سيما في ظل ما تشهده التكنولوجيا من تطور. وللتصدي لهذه الصعوبات، يسعى عدد متزايد من الشركات سعيا حثيثا إلى اجتذاب هذه المجموعة من المواهب المتنوعة من خلال توفير برامج "العودة إلى العمل" لمدة 12 ــ 16 أسبوعا، حيث تتمكن المتخصصات من صقل مهاراتهن بعد الابتعاد بعض الوقت عن العمل.

ويعد وجود شبكة توجيه قوية أمرا ضروريا للاحتفاظ بالنساء في صناعة، عادة ما لا يكن موضع ترحيب فيها. وأعربت نسبة لم تزد على 25 في المائة من النساء اللاتي يعملن في شركات التكنولوجيا عن ثقتهن بحصولهن على ترقيات إلى مستوى الإدارة التنفيذية، وأشار عديد منهن إلى افتقارهن إلى الدعم والتوجيه. ومن بين من بقين في وظائف في مجال التكنولوجيا، أشارت 75 في المائة إلى التأثير الإيجابي للنماذج الرائدة في الشركات التي يعملن فيها، على الرغم من هذه الصعوبات.

توجد أيضا بوادر مشجعة على أن عديدا من الأطراف المعنية أطلق مبادرات موجهة ومستدامة لضمان أن يصبح الأمن السيبراني والتكنولوجيا أكثر تنوعا من حيث مشاركة الجنسين. وتعمل الكيانات العامة والخاصة على تنظيم معسكرات التدريب على الترميز، وفعاليات الهاكاثون، ودورات التدريب على اكتساب المهارات، وبرامج التوجيه والإرشاد للنساء، إضافة إلى تنظيم حملات لإثارة اهتمام الطلاب الصغار بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. ويمكن للشراكات بين القطاعين العام والخاص إرساء أساس قوي في هذا المجال.

في خضم هذه المتغيرات، يتزايد وضوح أحد المقترحات وهو أنه لكي يصبح قطاع التكنولوجيا أكثر قوة ويستمر في تقديم الحلول المجدية لقضايا الأمن السيبراني الملحة، يجب ألا يقل تنوعا عن المجتمع الذي يعمل فيه.