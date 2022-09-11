ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في العراق لأكثر من 85 مليار دولار

أعلن البنك المركزي العراقي اليوم الأحد إن احتياطي النقد الأجنبي ارتفع إلى أكثر من 85 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ 2003، بحسب ما نقلت "رويترز".

كانت وكالة الأنباء العراقية الرسمية نقلت الشهر الماضي عن نائب محافظ البنك المركزي قوله إن الاحتياطيات بلغت ما يزيد عن 80 مليار دولار ومن المتوقع أن تصل إلى 90 مليار دولار بنهاية العام.