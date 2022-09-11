أوكرانيا: إيقاف عمل آخر مفاعل في محطة «زابوريجيا» النووية

أعلنت أوكرانيا الأحد وقف عمل المفاعل السادس والأخير الذي كان لا يزال في الخدمة في محطة زابوريجيا النووية (جنوب)، الأكبر في أوروبا والتي تحتلها القوات الروسية.

وأعلنت شركة "إنرغوأتوم" الأوكرانية المشغلة للمحطة "اليوم فصل الوحدة رقم 6 عن الشبكة الكهربائية" مضيفة "تجري تحضيرات لتبريدها".وبحسب "الفرنسية"، قالت الشركة إن وقف عمل الوحدة على البارد يشكل "الوضع الأكثر أمانا" للمفاعل الذي كان لا يزال منذ ثلاثة أيام الوحيد الذي ينتج الكهرباء الضرورية لتبريد الوقود النووي ولسلامة الموقع.

واتخذ قرار وقف المفاعل عندما استعاد الموقع الإمداد الخارجي بالتيار الكهربائي "الليلة الماضية" عبر أحد خطوط النقل.

وحذرت الشركة من أنه "في حال تضررت خطوط النقل التي تربط الموقع بنظام الكهرباء، وهو ما لا تزال مخاطره عالية، فإن الحاجات الداخلية للموقع ينبغي أن تؤمّن من خلال مولّدات تعمل بالديزل".

وكررت الشركة دعوتها لإنشاء منطقة منزوعة السلاح حول المحطة، وهي الطريقة الوحيدة، بحسب قولها، لضمان سلامة المنشأة.

وعبّرت أوكرانيا وحلفاؤها عن مخاوف متزايدة بشأن سلامة محطة زابوريجيا. ويخيّم الارتباك منذ أسابيع حول موقع المحطة التي تعرّضت لضربات عديدة تتقاذف كييف وموسكو الاتهامات بالوقوف خلفها.

وتحدثت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الجمعة عن انقطاع كامل للمياه والكهرباء في مدينة إنرغودار الأوكرانية (جنوب)، حيث تقع محطة زابوريجيا، وهو وضع "يقوّض سلامة العمليات".

وقال المدير العام للوكالة رافاييل غروسي في بيان إن "الوضع غير مقبول على الإطلاق. ولا يمكن أن يستمر"، ووجّه نداء عاجلا من أجل "وقف فوري للقصف" الذي يستهدف "المنطقة بكاملها".