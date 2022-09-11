فضاء إلكتروني أكثر موثوقية وصمودا «1 من 2»

إن الاستفادة من مواهب النساء المهنيات ستضمن أن يصبح التعامل مع قضايا الأمن السيبراني والتكنولوجيا أكثر تنوعا.

ويشكل الأمن السيبراني خطرا كبيرا على التنمية. إذ أدت الهجمات الإلكترونية إلى تعطيل عمل البنية التحتية، وابتزاز الحكومات والشركات، واستنزاف الحسابات المصرفية للأفراد، بل تسببت فيما هو أكثر من ذلك. وقد دفع هذا الخطر الدول في أنحاء العالم إلى اتخاذ خطوات كبيرة لتدعيم وسائل دفاعها ضد هذه الهجمات، لكن لا تزال هناك عقبة واحدة تعرقل هذه الجهود. ففي 2021، شهدت أعداد المختصين في مجال الأمن السيبراني نقصا بلغ 3.5 مليون مختص. إذن، كيف يمكننا التصدي لقلة المواهب في هذه الصناعة؟ أحد الحلول ماثل أمامنا مباشرة، ألا وهو الاستفادة من مواهب النساء المهنيات في هذا المجال، اللاتي تتدنى حتى الآن نسبة مشاركتهن أو الاستفادة منهن في هذا القطاع.

وبشأن قضية التباينات بين الجنسين، فإنه توجد مبررات قوية للسعي نحو تحقيق مشاركة أكثر تنوعا. تشير الدراسات إلى أن ربحية الشركات التي تتبنى مبدأ التنوع بين الجنسين في فرق العمل التنفيذية تزيد على الأرجح بنسبة 25 في المائة عن المتوسط.

في مجال التكنولوجيا، أثبتت القيادات النسائية أنهن يحققن نتائج أفضل من حيث كفاءة رأس المال، وفي المتوسط، يحققن عوائد على الاستثمار أعلى بنسبة 35 في المائة. ويشير هذا الأمر إلى أن قطاع الأمن السيبراني يمكن أن يحقق مكاسب كبيرة من زيادة عدد المختصات في هذا المجال.

رغم ذلك، يوجد تفاوت ملحوظ بين الجنسين عندما يتعلق الأمر بفرص العمل في مجال الأمن السيبراني. ووفقا لما ورد في تقرير أعدته الشركة الاستشارية لمساندة التنفيذ، وهي جهة مختصة في الأمن السيبراني، لا تمثل النساء حاليا سوى نحو ربع القوة العاملة الإجمالية "24 في المائة" في هذا المجال. وتعد نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة في مجال الأمن السيبراني في منطقة الشرق الأوسط 5 في المائة، وإفريقيا 9 في المائة، هما الأدنى على مستوى العالم. ولا تزال الفجوة بين الجنسين آخذة في الاتساع، بسبب اختلاف معدلات الإلمام بالتكنولوجيا الرقمية بين الرجال والنساء. وفي ظل ما يشهده قطاع الأمن السيبراني من توسع على الصعيد العالمي، تسنح فرصة كبيرة لتلبية الطلب المتزايد على المواهب، جنبا إلى جنب مع جني الفوائد التي تتحقق من زيادة مشاركة النساء في هذا المجال.

وبشأن اجتذاب مزيد من النساء إلى هذا المجال والاحتفاظ بهن بفضل الطرق المرنة التي يمكن من خلالها اكتساب مجموعات المهارات اللازمة للأمن السيبراني، يتمتع هذا القطاع بوضع فريد يمكنه من اجتذاب المواهب المختصة والمؤهلة مع تقليص المعوقات التي تحول دون دخولها هذا المجال... يتبع.