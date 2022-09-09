أسعار الجملة في الصين تقفز 2.3% خلال أغسطس 

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء المركزي الصيني الصادرة اليوم، ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين (الجملة) الصيني خلال أغسطس الماضي بنسبة 2.3 في المائة سنويا، مقابل 4.2 في المائة خلال يوليو الماضي.

في الوقت نفسه سجل المؤشر تراجعا شهريا بنسبة 1.2 في المائة خلال أغسطس الماضي.

وقال دونج لي جيوان كبير الإحصائيين بالمكتب، قوله إن أسعار المنتجات الزراعية انخفضت بشكل عام في الشهر الماضي، بسبب تعويمات أسعار بضائع البيع بالجملة، بما فيها النفط الخام الدولي والمعادن غير الحديدية، وفقا لـ"الألمانية".

وشهدت صناعة تعدين الفحم وغسيله انخفاضا في مؤشر أسعار الجملة بنسبة 4.3 في المائة شهريا في أغسطس الماضي، فيما انخفض المؤشر الخاص بصناعة استخراج النفط والغاز بنسبة 7.3 في المائةشهريا.

كما أظهرت الأرقام الصادرة اليوم أن مؤشر أسعار المستهلكين، وهو مقياس رئيسي للتضخم، ارتفع بنسبة 2.5 في المائة سنويا خلال الشهر الماضي.