البنوك تقود أسهم أوروبا للصعود بعد قرار المركزي الأوروبي رفع الفائدة

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم مدعومة بمكاسب أسهم البنوك المستمرة بعد يوم من إعلان البنك المركزي الأوروبي عن رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم، فيما دعم ارتفاع أسعار المعادن أسهم قطاع التعدين.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.6 % بحلول الساعة 07:18 بتوقيت جرينتش مدعوما بصعود أسهم البنوك بنسبة 1.3 % .

وارتفعت أسهم شركات التعدين بنسبة 3 % تقريبا، مع اقتراب أسعار النحاس في بورصة لندن من تسجيل أعلى مكاسب أسبوعية خلال ستة أسابيع على خلفية ضعف الدولار بحسب رويترز.

ورفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة بمقدار غير مسبوق بلغ 75 نقطة أساس أمس الخميس، في أوضح رسالة حتى الآن على عدم التهاون في مواجهة ارتفاع التضخم.

