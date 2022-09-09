النفط يرتفع إلى 89.37 دولارا للبرميل

ارتفعت أسعار النفط اليوم مدعومة باهتمام المستثمرين بتهديد روسيا بوقف صادرات النفط والغاز لبعض المشترين، لكن الخام يتجه لتسجيل التراجع الأسبوعي الثاني مع تأثر الطلب بالزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة من جانب البنوك المركزية وتأثير القيود المرتبطة بفيروس كورونا في الصين.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا أو 0.3 % إلى 89.37 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:35 بتوقيت جرينتش. بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عشرة سنتات، أو 0.1 % إلى 83.64 دولار بحسب رويترز.

ويتجه الخامان القياسيان للنفط إلى تسجيل انخفاض أسبوعي بنسبة 4 % ، مع تراجع السوق في وقت ما هذا الأسبوع إلى أدنى مستوى منذ يناير.

