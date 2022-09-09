المركزي الفرنسي يدعو نظيره الأوروبي بالتحلي بالانضباط والحزم بشأن رفع أسعار الفائدة

صرح محافظ البنك المركزي الفرنسي فرانسوا فيليروي دي جالو، اليوم ، أنه يتعين على البنك المركزي الأوروبي أن يتحلى بـ"الانضباط والحزم" فيما يتعلق بزيادات أسعار الفائدة بعد رفعها أمس بنسبة قياسية بلغت 75 نقطة أساس. وقال فيليروي، في مقابلة مع شبكة تليفزيون "بي.إف.إم" الاقتصادية، إنه يتعين على محافظي البنوك المركزية تجنب تكرار ما حدث في فترة السبعينيات عندما انتظروا لفترة طويلة قبل التعامل مع ارتفاع الأسعار، وقام مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) برفع أسعار الفائدة بوتيرة حادة بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف فيليروي في تصريحاته "يجب تلافي حدوث هذا الأمر من خلال العمل بشكل منضبط ولكن حازم أيضا". وكان البنك المركزي الأوروبي أشار أمس الخميس إلى أنه من الممكن القيام بخطوات أخرى كبيرة خلال الاجتماعات المقبلة.

وتقول مصادر مطلعة إن هذه التصريحات تفسح المجال أمام رفع أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس مرة أخرى في اكتوبر المقبل.

وفيما يتعلق بالآفاق الاقتصادية في فرنسا، قال فيليروي إن البنك المركزي الفرنسي يتوقع "تباطؤا قويا" خلال عام 2023، رغم الناتج الذي فاق التوقعات خلال الشهور الأخيرة.

