الشباب .. الصدارة بـ «القوة الضاربة»

مزق فريق الشباب لكرة القدم شباك ضيفه الطائي، بعد أن تغلب عليه بأربعة أهداف دون مقابل في الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.ورفع الشباب رصيده إلى (تسع نقاط) متساويا مع الهلال، إلا أنه يتفوق عليه بالأهداف، "حيث يتفوق بالقوة الضاربة بتسجيل 11 هدفا خلال ثلاث جولات، ولم تهتز شباكه بأي هدف"، وتوقف الطائي عند (ست نقاط).سجل للشباب الأرجنتيني كريستيان جوانكا (27، و69 من ركلة جزاء)، والجابوني آرون بوبيندزا (62 من ركلة جزاء)، والبرازيلي جونيور (81).وتذوق الوحدة طعم الفوز لأول مرة، بعد أن كسب أبها بهدف سجله العراقي سعد ناطق بالخطأ في مرماه بعدما حاول إبعاد الكرة إلى الركنية إلا أنها عانقت الشباك (49).وأصبح رصيد الوحدة (ثلاث نقاط)، فيما تجمد أبها عند (ثلاث نقاط).وتقاسم الخليج والعدالة النقاط بعد تعادلهما دون أهداف، حيث أصبح رصيدهما من النقاط نقطة واحدة لكل منهما. ويلتقي اليوم الاتفاق (نقطة واحدة) مع الباطن (دون نقاط)، والرائد (ثلاث نقاط) مع الاتحاد (أربع نقاط).