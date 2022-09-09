خلق الله الإنسان في أحسن تقويم ووهبه ميزة العقل التي تمكنه من القدرة على التفكير. وقد حث القرآن الكريم على التفكر ودعا إليه

"..كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون"، ".. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون". ويشير علماء التربية والدراسات النفسية إلى أن للتفكير أنواعا عديدة فهناك التفكير الناقد والتفكير المنطقي والتفكير العاطفي والتفكير العميق إلى غير ذلك. نحن بصدد أحد أهم أنواع التفكير وهو التفكير الإبداعي وقد يسمى التفكير خارج الصندوق، الذي يعني النظر إلى شيء ما بطريقة جديدة، فالأشخاص الذين يملكون القدرة على هذا النوع من التفكير نجدهم قادرين على ابتكار طرق جديدة لتنفيذ المهمات ومواجهة التحديات وحل المشكلات، فهم بذلك يجلبون تصورا غير مسبوق وغير تقليدي لحل المعضلات التي قد تواجه مؤسساتهم أو مجتمعهم. وتكون هذه الحلول منطقية وقابلة للتنفيذ وإنما تم التوصل إليها باستخدام طرق غير تقليدية. تشير الأبحاث العلمية إلى أن التفكير الإبداعي يمر بعدة مراحل تشمل أولا مرحلة الإعداد والتحضير وتتضمن تحديد المشكلة وفحصها وجمع المعلومات حولها وتحديد المهارات والخبرات. تليها مرحلة الاحتضان وفيها يبذل المفكر المبدع غاية فكره من أجل استخلاص حل للمشكلة. ثم تأتي مرحلة الإشراق وفيها يتم استجلاب الأفكار الجديدة وصولا إلى لحظة الإبداع التي يشرق فيها الحل. وكأن صاحبها يقول مثل ما قال نيوتن عند مراقبته سقوط التفاحة، "وجدتها، وجدتها!"، ما مكنه من اكتشاف قانون الجاذبية. وكذا ما حصل للعالم اللغوي الشهير الخليل بن أحمد الذي كان يسير في أحد الشوارع وهو يردد بيتا من الشعر ويمر بالقرب من محل للحدادة، وإذا بوقع المطرقة على السندان متناغما مع وقع بيت الشعر، فألهمه ذلك اكتشاف علم "العروض". ثم تأتي المرحلة الأخيرة بعد أن لمعت الفكرة في الرأس وهي مرحلة التحقيق وفيها يقوم المفكر المبدع باختبار فكرته والتأكد من مدى صلاحيتها، وهي المرحلة القابلة للتنفيذ وعندها يتم التوصل إلى الحل النهائي أو تعديله جزئيا ليتلاءم مع طبيعة الموقف أو المشكلة. إن من أهم عوامل توافر التفكير الإبداعي تهيئة البيئة المناسبة فلا يمكن أن يبدع شخص ما في وسط بيئة تحارب الإبداع أو تقلل من شأنه، كما أن لغياب الحوافز دورا في وأد التفكير الإبداعي، ولذا نجد أن الإبداع يكثر في البيئات الداعمة والمحفزة.