الشركات الصناعية الأوروبية تسقط في دائرة النسيان .. الوضع مأساوي

من كان يتصور أن هؤلاء الذين قاموا بتخزين كميات كبيرة من ورق الحمام أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد، سيكتشفون بعد انتهاء الجائحة أنهم اتخذوا قرارا اقتصاديا صائبا، وأن فوائد هذا القرار ما زالت تتوالى بما لا يدع أي مجال للشعور بالخجل ولا حتى الندم.

وفي وقت سقطت فيه الشركات الصناعية الأوروبية في دائرة النسيان، مع اهتمام متزايد بالمستهلكين، يقول خافيير بلاس المحلل الاقتصادي في تحليل نشرته وكالة "بلومبيرج" للأنباء أن نقص ورق الحمام في بدايات جائحة كورونا 2020 كان إنذارا مبكرا لاضطرابات أكبر في سلاسل الإمداد ما زال الاقتصاد العالمي يعانيها حتى الآن.

ووصلت أسعار الجملة لورق الحمام في أوروبا الآن إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، وهناك أزمة جديدة تشير إلى استمرار تزايد الضغوط التضخمية.

وتعد صناعة ورق الحمام حاليا نموذجا مصغرا لمعاناة الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، نتيجة استمرار ارتفاع تكاليف الإنتاج بسرعة صاروخية على خلفية ارتفاع أسعار الجملة للطاقة. الأمر نفسه يتكرر في كثير من السلع الصناعية في أوروبا بدءا من الزجاج والسيراميك حتى الألمنيوم والأسمنت والأسمدة وعشرات السلع المستخدمة في الحياة اليومية.

وفي حين تأمل أسواق المال في تجاوز موجة التضخم الحالية، تقول نظرة واحدة على القطاع الصناعي من خلال صعود وهبوط قطاع صناعة ورق الحائط، إن ضغوط التضخم لم تبدأ التراجع. وما زال على البنوك المركزية مواصلة تشديد السياسة النقدية للتعامل مع الضغوط التضخمية رغم تباطؤ نمو الاقتصاد.

وكما هو الحال بالنسبة لكثيرين من قطاعات التصنيع، فإن جوهر المشكلة في صناعة ورق الحمام هو ارتفاع أسعار الطاقة فتحويل الخشب إلى لب ثم تحويل لب الخشب إلى ورق تستهلك كميات من الطاقة أكبر بكثير من استهلاك الطاقة في صناعة أنواع الورق الأخرى.

ورغم التراجع أخيرا، فإن سعر الغاز الطبيعي في أوروبا يبلغ حاليا نحو 250 يورو لكل ميجاواط/ ساعة مقابل أقل من 20 يورو لكل ميجاواط/ ساعة خلال الفترة من 2010 إلى 2020، كما يبلغ سعر الكهرباء في أوروبا حاليا نحو 15 مثل متوسط السعر قبل عشرة أعوام.

ويقول لورينزو بولي، رئيس شركة كارتيري ساسي الإيطالية لصناعة الورق إن قيمة فاتورة استهلاك الطاقة في المصنع ارتفعت من نحو 385 ألف يورو شهريا في العام الماضي إلى مليوني يورو شهريا في العام الحالي.

وفي إشارة أخرى إلى حجم الضغوط، قدمت شركة هاكله الألمانية لصناعة ورق الحمام الذي يزيد عمرها على 100 عام طلبا لإشهار إفلاسها الإثنين الماضي.

وقالت الشركة إن الزيادة الهائلة في أسعار الطاقة وغيرها من مستلزمات الإنتاج وضعتها في مأزق.

ويقول خافيير بلاس إنه سمع شكاوى مماثلة من مسؤولين في شركات صناعة ورق الحمام وقالوا إن تكاليف الطاقة زادت بما يراوح بين 300 و400 في المائة سنويا.

وفي الوقت الذي ركز فيه أغلب الحكومات الأوروبية على كيفية مساعدة المستهلكين على مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، سقطت الشركات الصناعية في دائرة النسيان. ومن فنلندا إلى إسبانيا تشعر الشركات الصناعية بالقلق لأن الخيار الوحيد المتاح أمامها لوقف نزيف الأموال هو تقليص الإنتاج وهو ما سيؤدي إلى نقص المعروض في الأسواق لترتفع الأسعار.

وفي الوقت نفسه، تفرض هذه الشركات على عملائها وأغلبهم سلاسل متاجر التجزئة أسعارا أعلى، مقارنة بمستويات الأسعار في بداية الصيف الحالي.