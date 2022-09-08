تعيين 6 أعضاء في مجلس إدارة غرفة مكة

أصدر ماجد القصبي وزير التجارة قرارا بتعيين 6 أعضاء في مجلس إدارة الغرفة التجارية بمكة المكرمة، وهم: الشيماء محمد أحمد مشاط، سلطان موفق عمر أزهر، عبدالله صالح عبدالله كامل، عبدالله عمر عبدالله قاضي، علياء مازن محمود الصواف، نبيل عبدالرحيم عبدالغني الثقفي، وذلك في الدورة الجديدة لمجلس إدارة الغرفة التي تمتد لأربع سنوات، اعتبارًا من تاريخ صدور القرار الوزاري بتشكيل المجلس بتاريخ 12 صفر 1444هـ.

وبهذا التعيين يكتمل النصاب القانوني لأعضاء مجلس إدارة الغرفة بعدد 12 عضوا، حيث أعلنت وزارة التجارة في 17 شوال 1443هـ، فوز 6 مترشحين في الانتخابات، وهم: أحمد بن رابح حامد الشريف، خالد بن ردة معيض الحارثي، فواز بن عقاب مساعد الشريف، فيصل بن قايد سعيد قايد، مصطفى بن عبدالرحمن مصطفى رجب، نائف بن مشعل سرور الزايدي.

