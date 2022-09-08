دشّن الوزراء المعنيين بشؤون البلديات بدول المجلس خلال اجتماعهم الخامس والعشرين المنعقد اليوم، برئاسة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان -رئيس الدورة الحالية- ماجد الحقيل، وحضور الوزراء المعنيين بشؤون البلديات بدول المجلس، وبمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون نايف الحجرف، كود البناء الخليجي الموحد .

وثمن الوزراء المشاركون الدعم والتوجيه من قاده دول المجلس، للارتقاء بمسيرة العمل البلدي الخليجي المشترك وتطويره، لتحقيق الأهداف السامية لمجلس التعاون المتمثلة في تعميق التعاون والترابط والتكامل بين دول المجلس، وتعزيز مكتسبات المجلس.

ويأتي تدشين كود البناء الخليجي، الذي تم اعتماده من قبل مقام المجلس الوزاري الموقّر بصفة استرشادية لمدة ثلاث سنوات، لتعزيز التنسيق في المجال البلدي الخليجي .

وناقش الوزراء عدداً من الموضوعات المشتركة الهامة في المجال البلدي، في مقدمتها، تنفيذ القرارات الصادرة عن مقام المجلس الأعلى الموقر في الدورات السابقة في ما يخص المجال البلدي، بالأخص استراتيجية العمل البلدي الخليجي المشترك، والبيئة الحضرية، والتوجهات المستقبلية للتخطيط العمراني الاستراتيجي لدول مجلس التعاون، وتداعيات جائحة فيروس كورونا، وتطوير التشريعات وآليات الرقابة البلدية وشروط وآلية تصنيف المقاولين، بالإضافة لمتابعة تنفيذ القرارات السابقة للجنة أصحاب المعالي الوزراء المعنيين بشؤون البلديات في ما يخص جائزة مجلس التعاون للعمل البلدي و تبادل التجارب والخبرات والمعلومات، وغيرها من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.