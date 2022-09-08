أنت هنا

  • الرئيسية
  • أخبار
  • نائب وزير الخارجية يبحث مع السفير الروسي المستجدات الإقليمية والدولية

أخبار

نائب وزير الخارجية يبحث مع السفير الروسي المستجدات الإقليمية والدولية

نائب وزير الخارجية يبحث مع السفير الروسي المستجدات الإقليمية والدولية

"الاقتصادية" من الرياض

استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في الوزارة اليوم، سفير روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرجي كوزلوف.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

إنشرها

أضف تعليق

﻿

المزيد من أخبار