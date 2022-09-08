نائب وزير الخارجية يبحث مع السفير الروسي المستجدات الإقليمية والدولية

استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في الوزارة اليوم، سفير روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرجي كوزلوف.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.