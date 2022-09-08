بحث تعزيز حركة التبادل التجاري بين السعودية وعمان

قام وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر بزيارة رسمية لسلطنة عمان؛ وذلك لبحث وتفعيل أوجه التعاون المشترك مع الجانب العماني في مجال النقل والخدمات اللوجستية، حيث رافقه في الزيارة نائب وزير النقل ورئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح بن محمد الرميح، وعدد من الوكلاء من منظومة النقل والخدمات اللوجستية، والوفد المرافق.

والتقى خلال زيارته بوزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بسلطنة عمان المهندس سعيد المعولي، ووزير الاقتصاد العماني الدكتور سعيد الصقري، ووزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قيس اليوسف.

كما استعرض الجاسر للجانب العماني الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، والبرامج والمبادرات والفرص الاستثمارية التي تتضمنها الإستراتيجية وتحويلها إلى فرص ومشاريع قطاعية ملموسة بين البلدين الشقيقين، التي ستسهم في ترسيخ مكانة المملكة بوصفها مركزاً لوجستياً عالمياً والارتقاء بعمل منظومة النقل والخدمات اللوجستية، وتعزيز حركة التبادل التجاري والاقتصادي بين المملكة وعمان.

وأكد الجاسر خلال زيارته أن المملكة تمتلك إستراتيجية وطنية طموحة تستهدف تطوير البنى التحتية في منظومة النقل كافة وتنويع أنماط ووسائل التنقل وتقديم صناعات متقدمة من الخدمات اللوجستية، واستغلال الموارد المتاحة والاستفادة من التقنيات الحديثة لتوسيع شبكة الربط عبر المنافذ الحدودية، بما يسهم في تعزيز حركة التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين.

وتم خلال الزيارة التباحث حول عدد من المبادرات الجديدة بين الطرفين في مجالات النقل والخدمات اللوجستية، كما وُقِّعت مذكرة تفاهم بين البلدين في مجال النقل البحري، إضافةً إلى مذكرة تفاهم حول الاعتراف المتبادل بالشهادات البحرية، كما نُوقِشت سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين التي تسهم في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة.

وتأتي زيارة الجاسر لسلطنة عمان من منطلق تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين في قطاعات النقل كافة، وتبادل التجارب العملية والخبرات بين الطرفين والاستفادة من الفرص والموارد الاستثمارية المتاحة لتطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية، بما يعزز من حركة التبادل التجاري والاقتصادي ويوسّع شبكة الربط في مختلف أنماط النقل بين المملكة وسلطنة عمان.