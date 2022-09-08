الأسهم الأوروبية ترتفع قبيل قرار المركزي بشأن الفائدة

استهلت الأسهم الأوروبية تداولات اليوم بالارتفاع، قبيل ما قد يكون أكبر رفع لأسعار الفائدة يعلنه البنك المركزي الأوروبي على الإطلاق. وقادت أسهم شركات التعدين والبنوك المكاسب.

وتترقب الأسواق حجم الرفع الذي سيعلنه البنك المركزي لسعر الفائدة الرئيسي. ويدرس البنك رفعا يتراوح بين 50 نقطة أساس و75 نقطة أساس، مع وجود توقعات برفع أعلى من ذلك.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.5 % بحلول الساعة 07:19 بتوقيت جرينتش. وسجلت قطاعات مرتبطة بالدورة الاقتصادية من بينها شركات التعدين والمصارف وشركات التأمين ارتفاعا بين 1.0 و 1.1 % بحسب رويترز.

وحاول قطاع الموارد الأساسية التعافي من تراجعات بأكثر من اثنين بالمئة بفعل بيانات التجارة الصينية المخيبة للآمال في الجلسة السابقة وسط مخاوف حيال الطلب على المعادن.