من خدمة الغرف إلى إدارة الفنادق .. سعوديون يتدربون للنهوض بالسياحة

تستبدل الفتاة السعودية منيرة الربيعان، شراشف سرير وأغطية الوسائد خلال تدريب عملي على مهام موظفي خدمة الغرف في الفنادق، آملة أن يؤهلها ذلك الحصول على وظيفة دائمة في قطاع السياحة الناشئ الذي تسعى المملكة الى إلحاق آلاف السعوديين به.

والتحقت منيرة الربيعان (25 عاما) أخيرا ببرنامج "رواد السياحة" الذي يسعى لتدريب 100 ألف سعودي داخل وخارج المملكة في مجالات القطاع كافة. حيث تقول لفرانس برس "جاءتني هذه الفرصة للتعلم وتطوير قدراتي للحصول على وظيفة"، وتتابع وهي تنصت مع زميلاتها بعناية وشغف لتعليمات مدربتهن في غرفة تحاكي تماما غرفة فندق "ستكون لدي خبرة وثقافة وثقة في نفسي للتعامل مع الناس"، قبل أن تزيل الغبار عن إطار السرير ومجموعة من الأدراج.

وتحضر الربيعان، يوميا دورات في مركز تدريب بشرق الرياض يعج بالشباب الذين يتدربون في أماكن محاكاة لمناطق الاستقبال والمطابخ والغرف في الفنادق، وكذلك صالات المطاعم ومطاعم الوجبات السريعة.

ويقول محمد بشناق وكيل وزارة السياحة لتنمية القدرات البشرية، إن "برنامج التدريب الضخم" يهدف لبناء قدرات "احترافية وفعالة للغاية" للسعوديين في "قطاع السياحة عموما والضيافة خصوصا"، ويتابع "نحن بحاجة إلى بناء المعرفة والمهارات والكفاءات للسعوديين على أعلى المستويات".

وأتاح التدريب في سويسرا للوليد الزيدي، مدير المبيعات في فرع فندق أجنبي بالرياض، "التعامل مع أنواع سياح مختلفين"، مشيرا إلى أن معظم الزبائن الذي اعتاد خدمتهم بالمملكة هم من الموظفين ورواد الأعمال، ويقول الشاب الذي ارتدى بزة داكنة أنيقة "التجربة فتحت مداركي لاحتياجات السياح المختلفة من أنشطة وأطعمة وأماكن يودون زيارتها"، عوضا عن طلبات زبائنه الحاليين التي تنحصر بالسؤال عن خدمات تنظيف الملابس وتكلفة المكالمات الدولية.

والتحق عبد الرحمن الغنيم (26 عاما) بدورات في المحاسبة وتنظيم الفاعليات ستساعده على تطوير مسيرته المهنية، ويوضح الشاب الذي يعمل مديرا لمكتب الاستقبال في فندق بالرياض منذ سنوات إنه بات "الآن قادرا على تنظيم جولة إرشاد سياحي بجدول زمني وحجوزات متكاملة".