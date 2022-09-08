أغلق المؤشر نيكي الياباني عند أعلى مستوى في أسبوع اليوم ، مقتفيا أثر الإغلاق القوي في وول ستريت الليلة الماضية، بينما أدى انخفاض الين مقابل الدولار إلى إثارة آمال في آفاق أفضل للشركات المحلية.
وقفز نيكي 2.31 % إلى 28.065.28 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 31 أغسطس . وسجل المؤشر أكبر مكاسب يومية له في أربعة أسابيع. وأنهى المؤشر توبكس الأوسع نطاقا سلسلة خسائر استمرت ست جلسات متتالية، وقفز 2.19 % إلى 1957.62 نقطة بحسب رويترز.
وحوم الدولار بالقرب من أعلى مستوى في 20 عاما اليوم ، بعد أن قفز إلى ذروة 24 عاما مقابل الين الليلة الماضية، إذ تناقضت السياسة النقدية اليابانية المتساهلة مع سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المتشددة.
مؤشر نيكي الياباني يغلق عند أعلى مستوى في أسبوع
أغلق المؤشر نيكي الياباني عند أعلى مستوى في أسبوع اليوم ، مقتفيا أثر الإغلاق القوي في وول ستريت الليلة الماضية، بينما أدى انخفاض الين مقابل الدولار إلى إثارة آمال في آفاق أفضل للشركات المحلية.
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