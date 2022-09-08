مؤشر نيكي الياباني يغلق عند أعلى مستوى في أسبوع

أغلق المؤشر نيكي الياباني عند أعلى مستوى في أسبوع اليوم ، مقتفيا أثر الإغلاق القوي في وول ستريت الليلة الماضية، بينما أدى انخفاض الين مقابل الدولار إلى إثارة آمال في آفاق أفضل للشركات المحلية.

وقفز نيكي 2.31 % إلى 28.065.28 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 31 أغسطس . وسجل المؤشر أكبر مكاسب يومية له في أربعة أسابيع. وأنهى المؤشر توبكس الأوسع نطاقا سلسلة خسائر استمرت ست جلسات متتالية، وقفز 2.19 % إلى 1957.62 نقطة بحسب رويترز.

وحوم الدولار بالقرب من أعلى مستوى في 20 عاما اليوم ، بعد أن قفز إلى ذروة 24 عاما مقابل الين الليلة الماضية، إذ تناقضت السياسة النقدية اليابانية المتساهلة مع سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المتشددة.

