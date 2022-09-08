دراسة : جودة السيارات الفارهة أقل من توقعات العملاء في آخر عامين

أظهرت دراسة قام بها خبراء ضمان السيارات، أن السيارات الفارهة مصممة لكي تبدو عظيمة لكن في كثير من الحالات لا يعتمد عليها كما يتوقع العملاء بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف إصلاحها، وبحسب مؤشر موثوقية السيارات الصادر عن شركة ضمان السيارات في بريطانيا وارنتي وايز وفقا لتكاليف إصلاح السيارات خلال العامين 2021 و 2022، تعتبر سيارات لاند روفر وبي إم دبليو وبورشه شكلت 7 من أقل 10 سيارات يمكن الاعتماد عليها.

وقال لورانس فيتكر الرئيس التنفيذي لشركة وارنتي وايز إن مؤشر الموثوقية كشف بشدة أن السيارات الفارهة التي تبدو عظيمة ويمكن الاعتماد عليها، ليست كذلك دائما، مضيفا "الرأي القائل بأن هذه السيارات يجب أن تكون موثوق فيها بشدة، مقابل السعر الذي يدفعه العملاء لشرائها، شائع للغاية، وتقييم بياناتنا يساعدنا في توجيه العملاء إلى الرأي الصحيح عندما يرغبون في دفع مبلغ كبير لشراء سيارة فارهة".

كما أن تشغيل أي سيارة فارهة يكون دائما أعلى تكلفة، وتكلفة إصلاحها ترتفع كلما زاد تعقيدها نتيجة التكنولوجيا المتقدمة المستخدمة فيها، وتشير البيانات التي تشمل فقط السيارات التي يقل عمرها عن 10 سنوات، وخارج ضمان الشركة المصنعة، إلى الطبيعة المشكلة للسيارات الفارهة، بغض النظر عن فخامتها وحسن تصميمها، وتم تصنيف السيارة "رانج روفر" باعتبارها الأقل موثوقية بحسب المؤشر، بسبب كثرة أعطالها وحاجتها للإصلاح المكلف. وبلغت أعلى تكلفة للإصلاح (27,786 دولار)، وبحسب التصنيف فإن سيارتين من إنتاج بورشه و 3 من "بي إم دبليو" و "بنتلي" من بين السيارات العشر الأقل موثوقية.