دبلوماسيون إيرانيون يحرقون وثائق قبل ساعات من مغادرتهم ألبانيا

أحرق دبلوماسيون إيرانيون وثائق في وقت مبكر من صباح اليوم قبل ساعات من مغادرتهم ألبانيا، بعد أن قطعت العلاقات الدبلوماسية مع إيران، متهمتها بشن هجوم إلكتروني في يوليو . وقال رئيس الوزراء الألباني إيدي راما، في خطاب مصور ، إنه أمر الدبلوماسيين والموظفين الإيرانيين بإغلاق السفارة ومغادرة البلاد في غضون 24 ساعة.

وذكر راما أن الهجوم الإلكتروني "هدد بشل الخدمات العامة ومحو الأنظمة الرقمية واختراق سجلات الدولة وسرقة المراسلات الإلكترونية الداخلية الحكومية، وإثارة الفوضى والانفلات الأمني في البلاد" بحسب رويترز.

وألقت واشنطن، أقرب حلفاء ألبانيا، باللوم أيضا على إيران في الهجوم ووعدت "باتخاذ المزيد من الإجراءات لمحاسبة إيران على الأفعال التي تهدد أمن (دولة) حليفة للولايات المتحدة".





