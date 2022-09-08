قطاع المواد الأساسية يدفع الأسهم السعودية دون 11900 نقطة .. التراجع استمر 3 جلسات متتالية

تراجعت الأسهم السعودية للجلسة الثالثة لتصل إلى 11863 نقطة خاسرة 130 نقطة بنحو 1.1 في المائة، بينما انخفض مؤشر إم تي 30 الذي يقيس أداء الاسهم القيادية 21 نقطة بـ1.3 في المائة ليغلق عند 1651 نقطة، ليظهر ضغط الشركات القيادية بقيادة أسهم المواد الأساسية على السوق. تتداول السوق دون متوسطات أدائها لفترات مختلفة، ما يجعلها أكثر عرضة لضغوط بيع لجني الأرباح إلا أن السوق عادة لا تتراجع لأكثر من ثلاث جلسات وتميل في الجلسة التالية إلى التماسك أو الارتداد، لكن تغير هذا السلوك باستمرار التراجع بالوتيرة نفسها يظهر أن المتعاملين لا يرغبون في التداول في الأسعار الحالية، ما يعكس مخاوف تجاه ربحية الشركات، خاصة أن النفط يتداول دون 90 دولارا في خام برنت أمس، واجتماع مرتقب للفيدرالي الأمريكي متوقع أن تشدد فيه السياسة النقدية برفع أسعار الفائدة.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام عند 11983 نقطة، وحقق أعلى نقطة خلال الجلسة عند 12034 نقطة رابحا 0.33 في المائة، بينما أدنى نقطة في الجلسة عند 11862 نقطة فاقدا 1.1 في المائة. وفي نهاية التداول أغلق عند 11863 نقطة فاقدا 1.09 في المائة ما يعادل 130 نقطة. وارتفعت السيولة 4 في المائة بواقع 240 مليون ريال، لتصل إلى 5.5 مليار ريال، بينما تراجعت الأسهم المتداولة 3 في المائة بما يعادل ثلاثة ملايين سهم إلى 132 مليون سهم متداول. أما الصفقات، فارتفعت 13 في المائة بنحو 43 ألف صفقة عند 364 ألف صفقة.أداء القطاعاتارتفع "المرافق العامة" وحيدا بنحو 2.2 في المائة مقابل تراجع البقية. وتصدر المتراجعة قطاع السلع الرأسمالية بنحو 2.7 في المائة، ثم الأدوية 2.55 في المائة، وحل ثالثا المواد الأساسية بـ2.51 في المائة.وكان الأعلى تداولا قطاع المواد الأساسية بنحو 29 في المائة بقيمة 1.6 مليار ريال، يليه البنوك 19 في المائة ما يمثل مليار ريال، وحل ثالثا المرافق العامة 8 في المائة بنحو 460 مليون ريال.أداء الأسهمتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "أكوا باور" بنحو 4.2 في المائة ليبلغ 162.80 ريال، يليه الدريس بـ2.7 في المائة ليصل إلى 68.30 ريال، وحل ثالثا سهم "الإنماء طوكيو م" 2.6 في المائة حيث أغلق عند 23.22 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "سلامة" بواقع 8.6 في المائة ليغلق عند 19.80 ريال، يليه "تشب" بواقع 6 في المائة إلى 20.38 ريال، وحل ثالثا سهم المواساة 5.5 في المائة مغلقا عند 220.20 ريال.وكان الأعلى تداولا سهم مصرف الراجحي بقيمة 413 مليون ريال، يليه "أكوا باور" بنحو 386 مليون ريال، وحل ثالثا "معادن" بـ368 مليون ريال.وحدة التقارير الاقتصادية