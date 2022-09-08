«نمو» تهبط 1.5 % بتداولات قيمتها 60 مليون ريال

انخفضت السوق الموازية "نمو" 322 نقطة بواقع 1.5 في المائة إلى 20528 نقطة. وقفزت قيمة التداول 200 في المائة بنحو 40 مليون ريال لتصل إلى 60 مليون ريال، بينما ارتفعت الأسهم المتداولة 153 في المائة بما يعادل 708 آلاف سهم إلى 1.1 مليون سهم متداول، أما الصفقات فقد بلغت 4.3 ألف صفقة مرتفعة 2.3 ألف صفقة بنحو 112 في المائة.وتصدر الأسهم المرتفعة "جاز" بنحو 7 في المائة مقفلا عند 72.30 ريال، يليه "الوطنية للبناء والتسويق" مرتفعا 4.3 في المائة ليغلق عند 240 ريالا، وحل ثالثا "الحاسوب" 4 في المائة ليصل 199.80 ريال. وتصدر الأسهم المتراجعة "رواسي" بنحو 11 في المائة ليغلق عند 67.60 ريال، ثم "الدولية" 10 في المائة ليبلغ 61.80 ريال، وحل ثالثا سهم نبع الصحة بنحو 7.7 في المائة ليصل إلى 52.60 ريال.وكان الأعلى تداولا "نبع الصحة" حديث الإدراج بقيمة 36 مليون ريال، ثم "الدولية" بنحو 8.7 مليون ريال، وحل ثالثا "أسمنت الرياض" بتداولات 2.3 مليون ريال.