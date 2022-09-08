«نمو» تهبط 1.5 % بتداولات قيمتها 60 مليون ريال

وتصدر الأسهم المرتفعة "جاز" بنحو 7 في المائة مقفلا عند 72.30 ريال، يليه "الوطنية للبناء والتسويق" مرتفعا 4.3 في المائة ليغلق عند 240 ريالا، وحل ثالثا "الحاسوب" 4 في المائة ليصل 199.80 ريال. وتصدر الأسهم المتراجعة "رواسي" بنحو 11 في المائة ليغلق عند 67.60 ريال، ثم "الدولية" 10 في المائة ليبلغ 61.80 ريال، وحل ثالثا سهم نبع الصحة بنحو 7.7 في المائة ليصل إلى 52.60 ريال.
وكان الأعلى تداولا "نبع الصحة" حديث الإدراج بقيمة 36 مليون ريال، ثم "الدولية" بنحو 8.7 مليون ريال، وحل ثالثا "أسمنت الرياض" بتداولات 2.3 مليون ريال.
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