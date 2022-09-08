«نوفاتك» للغاز تبدأ بيع منتجاتها باليوان الصيني

بدأت شركة الغاز الروسية نوفاتك في بيع بعض المنتجات النفطية خارج أوروبا باليوان الصيني، لتنضم إلى مساعي روسيا للحد من استخدام الدولار واليورو في التجارة الدولية للبلاد.وقال ليونيد ميخلسون الرئيس التنفيذي للشركة خلال منتدى اقتصادي في مدينة فلاديفوستوك في أقصى شرق روسيا "إن الشركة ستتخلى عن مشاريعها في لبنان والجبل الأسود وتركز أنشطتها الدولية في منطقة آسيا والمحيط الهادي.وأضاف أن "إنتاج نوفاتك من الغاز الطبيعي سيرتفع بنحو 2.5 في المائة تقريبا هذا العام، بينما من المقرر أن ينخفض إنتاج مكثفات النفط والغاز بنسبة تراوح بين 3 و4 في المائة".وأعلنت شركة غازبروم الروسية العملاقة للغاز الطبيعي اعتزامها مواصلة التحول نحو تحصيل قيمة صادراتها من الغاز الطبيعي إلى الصين بالروبل الروسي واليوان الصيني بدلا من اليورو، في إطار جهود الحكومة الروسية لوقف التعاملات التجارية التي تتم بعملات تعد دولها "غير صديقة" مثل الدولار واليورو.ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن بيان للشركة الروسية المملوكة للدولة القول "إنها وقعت اتفاقا إضافيا إلى جانب العقد الحالي مع شركة تشاينا ناشونال بتروليوم كورب بشأن تحصيل قيمة مبيعات الغاز الطبيعي الروسي بالروبل واليوان".وقال مصدر مطلع "إن غازبروم ستحصل على نصف قيمة المبيعات بالروبل والنصف الآخر باليوان، على أن يبدأ تنفيذ الاتفاق فورا".وأصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل شهور مرسوما يلزم عملاء شركة غازبروم في أوروبا بسداد قيمة مشترياتهم من الغاز بالروبل، وهو ما أدى إلى مشكلات مع العملاء ووقف ضخ الغاز الروسي إلى بعضهم.يأتي ذلك على خلفية العقوبات الاقتصادية التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على روسيا بسبب الحرب، وأدت إلى تجميد أصول روسية بأكثر من 300 مليار دولار.