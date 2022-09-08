حبوب أوكرانيا .. سفينتان فقط من 87 توجهتا إلى دول فقيرة والبقية للاتحاد الأوروبي

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أزمة غذاء عالمية تلوح في الأفق، وقال إنه سيناقش تعديل اتفاق تصدير الحبوب مع أوكرانيا للحد من الدول التي يمكنها استقبال الشحنات.وقال بوتين في منتدى اقتصادي في مدينة فلاديفوستوك بشرق البلاد أمس، إن موسكو بذلت كل ما في وسعها لضمان قدرة أوكرانيا على تصدير حبوبها، ومع ذلك من المرجح أن تتفاقم المشكلات في سوق الغذاء العالمية، ما يهدد بكارثة إنسانية وشيكة.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن صادرات الحبوب الأوكرانية تتجه بشكل أساسي إلى دول الاتحاد الأوروبي، وليس إلى الدول الفقيرة، ما يشكل خطر كارثة إنسانية.وقال "كل الحبوب المصدرة من أوكرانيا تقريبا لا ترسل إلى الدول النامية والدول الأكثر فقرا، بل إلى دول الاتحاد الأوروبي".وذكر أن سفينتين فقط من أصل 87 سفينة توجهتا إلى دول فقيرة حاملتين 60 ألف طن من الحبوب.واضطرت أوكرانيا، إحدى أكبر مصدري الحبوب في العالم إلى وقف جميع عمليات التسليم تقريبا بعد أن بدأت موسكو الحرب في 24 شباط (فبراير)، وفقا لـ"الفرنسية".واستؤنفت صادرات الحبوب عبر موانئ البحر الأسود بعد أن وقعت كييف وموسكو في يوليو اتفاقا، تحت إشراف الأمم المتحدة وتركيا.وأضاف بوتين "قمنا بكل ما يلزم لضمان تصدير الحبوب الأوكرانية فعلنا ذلك مع تركيا"، معتبرا أن الدول الأوروبية "تصرفت كقوى استعمارية في العقود والقرون الأخيرة ولا تزال تتصرف على هذا النحو اليوم".وأوضح أنها "خدعت ببساطة الدول النامية مجددا، وبهذا النهج، سيزداد حجم مشكلات الغذاء في العالم، ذلك قد يؤدي إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة".وأكد أن روسيا وقعت اتفاق التصدير في يوليو بوساطة تركيا والأمم المتحدة على أساس أنه سيساعد على تخفيف ارتفاع أسعار المواد الغذائية في العالم النامي، لكن بدلا من ذلك باتت الدول الغربية الثرية هي المستفيدة منه.ومضى قائلا "إذا استثنينا تركيا من كونها دولة وسيطة، فتقريبا كل صادرات أوكرانيا من الحبوب تذهب إلى دول الاتحاد الأوروبي لا إلى الدول النامية الأكثر فقرا".وقال بوتين إنه سينظر في "الحد من وجهات صادرات الحبوب والأغذية الأخرى" وسيناقش الفكرة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي ساعد على التوسط في الاتفاق لرفع الحصار عن الصادرات من الموانئ الجنوبية لأوكرانيا في يوليو.وكان عديد من كبار المسؤولين الروس، بمن فيهم وزير الخارجية سيرجي لافروف، قد قالوا خلال الـ24 ساعة الماضية إن موسكو غير راضية عن بنود الاتفاق، وإن الغرب لا يفي بالتزاماته.وتقول موسكو إنها تلقت وعودا بإلغاء بعض العقوبات اللوجستية، التي تقول إنها تعطل صادراتها من المنتجات الزراعية والأسمدة مقابل تخفيفها الحصار العسكري على الموانئ الجنوبية لأوكرانيا للسماح بتحرك صادرات المواد الغذائية، وقال لافروف أمس الأول إنه لم ير أي خطوات من جانب الغرب لتخفيف حدة الموقف.