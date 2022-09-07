أسعار النفط تغلق دون 90 دولارا للبرميل مع تزايد مخاوف الركود

أغلقت العقود الآجلة للنفط على انخفاض حاد اليوم الأربعاء متراجعة عن مستويات شهدتها قبل الأزمة الأوكرانية، بفعل بيانات تجارية ضعيفة من الصين غذت مخاوف المستثمرين حيال مخاطر الركود.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 4.83 دولار، أو 5.25 بالمئة، لتسجل عند التسوية 88 دولارا للبرميل بعد أن تراجعت عن مستوى 90 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ الثامن من فبراير شباط.

وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط منخفضة 4.94 دولار، أو 5.7 بالمئة، إلى 81.94 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى منذ يناير كانون الثاني.

ومن المنتظر أن تواصل بضعة بنوك مركزية كبرى حول العالم زيادة أسعار الفائدة لمحاربة التضخم، لكن خبراء اقتصاديين قالوا إن الولايات المتحدة تبدو مهيأة على نحو أفضل لاجتياز العواصف. وعزز ذلك الدولار الأمريكي ليرتفع إلى أعلى مستوى في 24 عاما مقابل الين الياباني وذروة 37 عاما أمام الجنيه الاسترليني.

