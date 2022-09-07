عقود الغاز الطبيعي الأمريكية تهبط 4 % مسجلة أدنى مستوى في 4 أسابيع

سجلت العقود الآجلة الأمريكية للغاز الطبيعي اليوم الأربعاء هبوطا بنحو 4 في المائة إلى أدنى مستوى في أربعة أسابيع بينما يتجه الإنتاج لتسجيل مستوى قياسي شهري وبينما هوت الأسعار العالمية للنفط والغاز.

لكن في غرب الولايات المتحدة، قفزت أسعار البيع الفوري لأعلى مستوى في عامين بينما تفادت كاليفورنيا انقطاعات للكهرباء وسجل الطلب على الغاز مستوى قياسيا مرتفعا.

وجاء الانخفاض في العقود الآجلة للغاز بينما يستمر توقف مصنع فريبورت لتصدير الغاز الطبيعي المسال في تكساس عن العمل مما يترك المزيد من الغاز في الولايات المتحدة لشركات المرافق للضخ في المخزونات للشتاء القادم.

وفريبورت هو ثاني أكبر مصنع لتصدير الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة وكان يستهلك نحو ملياري قدم مكعبة يوميا من الغاز قبل إغلاقه في الثامن من يونيو. ومن المتوقع أن يستأنف العمل بشكل جزئي على الأقل في أوائل إلى منتصف نوفمبر المقبل.

وبحسب "رويترز" أنهت عقود الغاز الطبيعي تسليم أكتوبر جلسة التداول في بورصة نايمكس منخفضة 30.3 سنت، أو 3.7 في المائة، لتسجل عند التسوية 7.842 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية وهو أدنى مستوى إغلاق منذ التاسع من أغسطس.

وما زالت العقود الآجلة الأمريكية للغاز مرتفعة نحو 110 في المائة حتى الآن هذا العام بينما تبقي أسعار أعلى في أوروبا وآسيا الطلب على صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال قوية.

ويجري تداول الغاز حول 61 دولارا للمليون وحدة حرارية في أوروبا وحول 55 دولارا في آسيا. ويمثل ذلك هبوطا قدره 12 في المائة في أسعار الغاز الأوروبية.

