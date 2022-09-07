اعتماد الدوري الرديف بين 7 أندية .. الحوافز 16.8 مليون ريال

ستحصل سبعة أندية على مليوني ريال كدعم مالي في النسخة الأولى للدوري الرديف التنشيطي، وهي، الشباب، الاتفاق، أبها، الفتح، الفيحاء، الطائي، والوحدة إضافة إلى جوائز الدوري التي يبلغ مجموعها 2,825,000 ريال "الإجمالي 16825000 ريال"، وزيادة عدد اللاعبين المسجلين في قائمة الفريق الأول من 30 إلى 35 لاعبا.

وسيلعب الدوري الرديف بنظام الدوري الكامل "ذهابا وإيابا" بحيث تكون مبارياته مرادفة لمباريات دوري روشن للمحترفين بمجموع 42 مباراة في الموسم، على أن يتم السماح لكل ناد بتسجيل 20 لاعبا في قائمة المباريات وفق عدة اشتراطات تتمثل في أن يكون اللاعب مسجلا في قائمة الفريق الأول، كما يحق للاعبين المسجلين في كشوفات النادي بالدرجة الأدنى المشاركة في مباريات الدوري الرديف.

ويهدف إقرار الدوري الرديف إلى زيادة دقائق اللعب الفعلية للاعبين، والمساعدة في زيادة دقائق اللعب للاعبين الاحتياط في مباريات ذات تنافسية عالية ومشاركة اللاعبين الشباب في مباريات أقوى وأيضا في عودة تدريجية للاعبين المصابين.

وسيتم السماح بإجراء خمسة تبديلات في المباراة الواحدة، فيما ستطبق العقوبات الانضباطية الخاصة بمباريات الدوري الرديف على الدوري نفسه ولا تنتقل إلى البطولات الأخرى ما لم تقرر لجنة الانضباط خلاف ذلك، وهو الحال الذي ينطبق على البطاقات الملونة التي لا تنتقل من وإلى الدوري.