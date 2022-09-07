تحت شعار "فوق الخيال" .. إطلاق هوية موسم الرياض 2022

أطلق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ اليوم، هوية موسم الرياض 2022، تحت شعار #فوق_الخيال، الذي سيتضمن مناطق وفعاليات جديدة، والكشف عن مفاجآت كبيرة.

وبحسب الهيئة، فإن هوية الموسم الجديد جاءت بشعار فوق الخيال، لتتوافق مع التوسع الكبير للفعاليات قياسًا بالموسم السابق، الذي حمل شعار تخيل أكثر، وموسم 2019 الذي كان شعاره تخيل.

وأضافت: من المنتظر أن يقدم الموسم الرياض بوصفها حاضنة كبرى ووجهة مفضلة بما توفره للسكان والزوار، فضلاً عن الإسهام في رفع مستوى صناعة قطاع الترفيه، واستحداث فرص العمل، ونمو العائد الاقتصادي، واستقطاب الاستثمار الأجنبي.

ويسعى موسم الرياض لأن تكون عاصمة المملكة وجهة ترفيهية سياحية، ويرسخ مكانتها كإحدى أبرز الوجهات الترفيهية وأهمها على مستوى المنطقة والعالم.