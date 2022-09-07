مصر: إطلاق أول بنك رقمي في البلاد حال موافقة "المركزي"

قال رئيس مجلس إدارة بنك مصر محمد الأتربي اليوم إن البنك ينتظر موافقة البنك المركزي للحصول على رخصة إطلاق أول بنك رقمي في مصر.

وقال الأتربي بحسب (رويترز) إن البنك الرقمي سيكون منفصلا تماما عن بنك مصر، وسيقدم خدمات إلكترونية بالكامل للعملاء مع إعطاء تسهيلات.

وأضاف أن ماكنزي تضطلع بدور المستشار المالي العالمي في العملية.

