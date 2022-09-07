الأسهم الأمريكية تبدأ تعاملاتها دون تغيير يذكر مع ارتفاع عوائد السندات

بدأت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت دون تغيير يذكر اليوم مع استمرار عوائد السندات في الارتفاع في ظل توقعات المستثمرين بأن يواصل مجلس الاحتياطي الاتحادي سياسة رفع أسعار الفائدة بهدف كبح التضخم.

وبحسب (رويترز) ارتفع المؤشر داو جونز 0.33 نقطة عند بداية التداولات إلى 31145.63 نقطة.

كما صعد المؤشر ستاندرد آند بورز 1.24 نقطة أو 0.03 في المائة إلى 3909.43 نقطة، وزاد مؤشر ناسداك 14.47 نقطة أو 0.13 في المائة إلى 11559.38 نقطة عند بداية التداول.