الجنيه الاسترليني يهوي لأدنى مستوى منذ 1985 مقابل الدولار

تراجع الجنيه الإسترليني اليوم إلى أدنى مستوياته منذ 1985 في مقابل الدولار على خلفية مخاوف من تسجيل الاقتصاد البريطاني ركودا جراء التضخم الجامح.

وفي مؤشر إلى حجم المهمة الملقاة على كاهل ليز تراس رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة لانعاش الاقتصاد، تراجع الجنيه الاسترليني قرابة الساعة 14,00 بتوقيت غرينتش بنسبة 0.96% ليصل إلى 1.1409 في مقابل الدولار وهو أدنى مستوى له منذ 37 عاما وفقا لفرانس برس.