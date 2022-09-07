القويز : 400 مليار ريال حجم الاستثمار الأجنبي في سوق الأسهم السعودية

بلغ قيمة الاستثمارات الأجنبية في السوق المالي السعودي 400 مليار ريال حتى الآن، وذلك بعد أن أطلقت المملكة حزمة من البرامج والمبادرات المالية وفتح سوق الأسهم السعودية للمستثمرين الأجانب وإدراجة في المؤشرات العالمية.

وقال محمد القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية خلال مشاركته في "مؤتمر يوروموني السعودية 2022" الذي تستضيفه الرياض، أن السعودية خرجت من الجائحة، أفضل حالا وأداء من أغلب دول العالم، حيث شهدت دول العالم انخفاضا بالنشاط وتباطؤا بالنمو، بينما تشهد المملكة ارتفاعا في النمو الاقتصادي، مبينا أن التوقعات تشير إلى أن اقتصاد المملكة سينمو بمعدل 7.6 في المائة خلال 2022، مما سيجعله من بين أعلى 10 اقتصاديات نموا خلال العام الحالي، ولابد أن تستمر وتتواصل وتستديم لتحقق أحد أهم أهداف رؤية 2030، لتكون المملكة من أكبر 15 اقتصادا بالعالم بحلول 2030.

ولتحقيق هذه الأهداف الطموحة، أوضح أنه لابد من بناء قطاعات اقتصادية جديدة بالكامل، مما يستلزم تكثيف معدلات الاستثمار في اقتصادنا الوطني، الذي قد نشهد معه لأول مرة تحول المملكة من بلد مصدر للأموال إلى بلد مستورد للأموال.

وأشار، إلى أن المملكة قد أطلقت العديد من البرنامج والمبادرات الوطنية خلال الفترة الماضية التي من شأنها تعزيز الاستثمار في الاقتصاد المحلي، ومن بينها "برنامج تطوير القطاع المالي" وبرنامج صندوق الاستثمارات العامة وغيرها من برامج تحقيق الرؤية، بجانب إطلاق عدد من الإستراتيجيات الداعمة مثل الإستراتيجية الوطنية للاستثمار وبرنامج "شريك" الذي تم إطلاقهما العام الماضي.

وأفاد أن سوق الأسهم السعودي فتح للمستثمرين الأجانب، وتم إدراجه في المؤشرات العالمية، مما أدى لوصول قيمة الاستثمارات الأجنبية في السوق السعودي إلى 400 مليار ريال، مؤكدا أن المبادرات والإستراتيجات التي تمت الفترة الماضية مجتمعة هي ما جعلت عنوان مؤتمرنا اليوم في غاية الأهمية.