وزير الخارجية يستقبل في الدرعية نظرائه في الخليج ودول آسيا الوسطى

استقبل الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية مساء أمس، عددا من وزراء خارجية دول الخليج ودول آسيا الوسطى في الدرعية، وذلك قبيل انطلاق أعمال اجتماع الدورة الـ 153 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأعمال الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى، التي ستعقد اليوم الأربعاء في الرياض.

واصطحب الوزراء في جولة على عدد من الأماكن التاريخية في حي طريف التاريخي التي شملت متحف الدرعية، ومسجد الإمام محمد بن سعود، ومتحف الخيل العربي والمتحف الحربي كما اطلعوا على عرض مرئي على قصر سلوى يحكي تاريخ جوهرة المملكة وأمجادها، وحاضرها المتطور ورؤيتها المستقبلية، كما أقام حفل عشاء للمشاركين في الاجتماعات الوزارية في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.