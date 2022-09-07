"نيكي" يغلق متراجعا رغم حصول المصدرين على دفعة بفعل تراجع الين

تراجعت الأسهم اليابانية اليوم الأربعاء، إذ طغت مخاوف المستثمرين المستمرة بشأن التباطؤ الاقتصادي على الأداء القوي لأسهم شركات التصدير التي ارتفعت بفعل هبوط الين.

وانخفض المؤشر نيكي 0.71 في المائة، مقتفيا أثر خسائر الليلة الماضية في وول ستريت حيث تراجعت المؤشرات الرئيسية الثلاثة بعد أن أكد تقرير قطاع الخدمات الأمريكي التوقعات بأن المركزي الأمريكي سيحافظ على موقفه إزاء رفع أسعار الفائدة.

وتراجع المؤشر نيكي 27268.70 نقطة في التعاملات المبكرة، وهو أدنى مستوى له منذ 19 يوليو، قبل أن يغلق عند 27430.30 نقطة، وخسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.57 في المائة.

ومن بين 225 سها مدرجا على المؤشر نيكي، تراجع 165 سهما وحقق 56 سهما مكاسب واستقرت 4 أسهم دون تغيير، وتسببت أسهم شركات التكنولوجيا في انخفاض المؤشر، حيث كان لسهمي شركة طوكيو إلكترون لصناعة الرقائق ومجموعة سوفت بنك التأثير السلبي الأكبر.

وحققت بعض أسهم المؤشر مكاسب بعد أن انخفض الين الياباني إلى أدنى مستوى له منذ 24 عاما عند 144.380 مقابل الدولار، مما عزز الإيرادات الخارجية للمصدرين، وكانت الشركات المصنعة للسيارات الأفضل أداء، إذ ارتفع سهم ميتسوبيشي 3.61 في المائة وسوبارو 3.37 في المائة ومازدا 2.45 في المائة.