أرامكو: نعمل على تأسيس 500 استثمار في السعودية بقيمة 27 مليار ريال

كشفت شركة أرامكو السعودية، أنها تعمل مع مجموعة مستثمرين على تأسيس أكثر من 500 استثمار في المملكة، بقيمة تتجاوز 27 مليار ريال، مشيرة إلى أن نسبة السعودة في موردي أرامكو 50 في المائة مع زيادة رواتب السعوديين بمعدل 20 في المائة سنويا.وقال المهندس سالم الهريش نائب الرئيس المكلف للمشتريات وإدارة سلسلة التوريد، خلال فعاليات اليوم الثاني لمنتدى المحتوى المحلي في الرياض، أمس، إن برنامج "اكتفاء" تمكن من الوصول إلى 61 في المائة من المحتوى المحلي، ما أسهم في زيادة الإنفاق على الإنتاج وتطوير الأيدي العاملة.وبين الهريش، أن برنامج اكتفاء منذ انطلاقته حقق تقدما كبيرا على مستويات عدة، وأسهم في تنمية وزيادة الإنفاق على الإنتاج المحلي وتوظيف وتطوير الأيدي العاملة السعودية.ونوه بالدور البارز للبرنامج الذي عمل على جذب استثمارات وشركات كبرى، نجحت في عقد شراكات مع المستثمرين وإنشاء 130 مصنعا في أنحاء المملكة، تنتج سلعا منها معدات الحفر والصمامات المتقدمة ومجموعة من المواد الكيماوية المتخصصة، وساعدت المصانع في سد فجوة سعرية كانت موجودة في السوق تقدر بـ19 مليار ريال.من جهته، أعلن المهندس سامي الحجيلان الرئيس التنفيذي للتطوير بهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، استضافة 100 مستثمر وإنفاق 92 مليار ريال من أجل تطوير عناصر المحتوى المحلي، مضيفا أن المستثمرين طرحوا 396 فرصة استثمارية.فيما أشار المهندس عبدالله الماضي الرئيس التنفيذي المكلف لشركة كهرباء السعودية لخدمات الطاقة، إلى أن الشركة تدعم الجهود المشتركة لدعم المحتوى المحلي، إذ بادرت بالانضمام إلى مجلس تنسيق المحتوى المحلي وكانت من الأعضاء المؤسسين وتتطلع لتحقيق الأهداف المرجوة منه.وقال الماضي، إن من الإنجازات التي حققتها الشركة ارتفاع نسبة التوطين لتصل إلى 68 في المائة وارتفاع عدد العدادات الذكية من 150 ألفا سنويا إلى ما يقارب خمسة ملايين عداد، مشيرا إلى أن شركة الكهرباء ستقدم مشاريع خلال الفترة المقبلة تدعم الاقتصاد المحلي.وفي جلسة حوارية بعنوان "القطاعات والفرص الواعدة"، أوضح سعود السبهان نائب المحافظ لريادة الأعمال في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشكل 99.3 في المائة من نشاط الصناعات التحويلية الذي يسهم في توطين التقنية، مفيدا بأن تضمين المحتوى المحلي كعنصر أساسي في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية أسهم بشكل مباشر في دعم وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة.وأكد السبهان دور رواد الأعمال في تنمية المحتوى المحلي، والمنتجات والخدمات ذات الأولوية للمحتوى المحلي، وأهمية البحث والابتكار في تمكين فرص المحتوى المحلي، مشيرا إلى أن المشتريات الحكومية في المملكة ارتفعت 26.62 في المائة حتى نهاية الربع الثالث من 2021 مقارنة بـ24.98 في المائة في 2019 وبنمو قدره 6.6 في المائة.ونوه إلى أن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أطلقت خدمة جدير لتأهيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكان لها دور في زيادة المحتوى المحلي، حيث بلغ عدد المنشآت في هذه الخدمة أكثر من ثلاثة آلاف منشأة، فيما وصل عدد المنشآت المؤهلة إلى أكثر من 1500 منشأة.وأكد أن "منشآت" تسعى إلى تعزيز مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المحتوى المحلي من خلال زيادة فرص مشاركتها في الامتياز التجاري بهدف التوسع بأنشطتهم التجارية.وفي سياق متصل، قدرت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، أن أكثر من 100 مليار ريال قيمة المنافسات التي تنطبق عليها متطلبات المحتوى المحلي خلال النصف الأول من العام الجاري، بيد أن 30 ألف منافسة حكومية تنطبق عليها متطلبات المحتوى المحلي، بنسبة 84 في المائة.وأفصحت، المحتوى المحلي لـ"الاقتصادية"، أن أكثر من ثمانية مليارات ريال قيمة المنافسات التي تنطبق عليها آلية الحد الأدنى للمحتوى المحلي، بينما قيمة المنافسات التي تنطبق عليها آلية وزن المحتوى المحلي أكثر من 48 مليار ريال.فيما تصل قيمة المنافسات التي تنطبق عليها القائمة الإلزامية إلى أكثر من 27 مليار ريال، بيد أن التي تنطبق عليها آلية التفضيل السعري أكثر من ستة مليارات ريال.وقالت إن أكثر من 11 مليار ريال قيمة توطين عقود التشغيل والصيانة، مشيرة إلى أنها أصدرت ثلاث قوائم إلزامية للمنتجات الوطنية خلال 2022.