الأسهم السعودية تهبط إلى أدنى مستوى في شهر .. ترقب لنتائج الشركات ومخاوف من ركود عالمي

فقدت الأسهم السعودية 105 نقاط بنحو 0.87 في المائة إلى 11994 نقطة عند أدنى مستوى في شهر، بينما انخفض مؤشر إم تي 30، الذي يقيس أداء الأسهم القيادية 12 نقطة بـ0.7 في المائة ليغلق عند 1673 نقطة. وجاء التراجع بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط، حيث كانت السوق مرتفعة، وبعد تراجع أسعار النفط بنحو 3 في المائة انخفضت السوق، على خلاف الجلسة السابقة حيث لم تتحرك السوق مع ارتفاع النفط. ويأتي الأداء السلبي للسوق في ظل ترقب لنتائج الشركات للربع الثالث ومخاوف تجاه الركود في اقتصادات كبرى مع تشديد السياسة النقدية. أشير في التحليل السابق إلى أن التداول دون الدعم 12070 نقطة سيزيد من حدة التراجع، واستمرار تداول السوق دون الدعم سيستمر الأداء السلبي حتى 11960 نقطة على الأقل.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام عند 12115 نقطة، وحقق أعلى نقطة خلال الجلسة عند 12169 نقطة رابحا 0.57 في المائة، بينما أدنى نقطة في الجلسة عند 11994 نقطة فاقدا 0.87 في المائة التي أغلق عندها خاسرا 105 نقاط. وارتفعت السيولة 7 في المائة بواقع 357 مليون ريال، لتصل إلى 5.3 مليار ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 17 في المائة بما يعادل 19 مليون سهم إلى 135 مليون سهم متداول. أما الصفقات، فارتفعت 11 في المائة بنحو 32 ألف صفقة عند 321 ألف صفقة.أداء القطاعاتارتفعت ثلاثة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة قطاع الإعلام والترفيه بنحو 1.9 في المائة، ثم الصناديق العقارية المتداولة 0.43 في المائة، وحل ثالثا الخدمات الاستهلاكية بـ0.32 في المائة. بينما تصدر المتراجعة الرعاية الصحية بنحو 2.3 في المائة، يليه المرافق العامة 1.8 في المائة، وحل ثالثا الأدوية بما يعادل 1.6 في المائة.وكان الأعلى تداولا قطاع المواد الأساسية بنحو 26 في المائة بقيمة 1.4 مليار ريال، يليه البنوك 17 في المائة ما يمثل 924 مليون ريال، وحل ثالثا الطاقة 8 في المائة بنحو 445 مليون ريال.أداء الأسهمتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "الغاز" بنحو 3.9 في المائة ليبلغ 60.70 ريال، يليه سيرا بـ3.7 في المائة ليصل إلى 18 ريالا، وحل ثالثا سهم زجاج 3 في المائة حيث أغلق عند 41.10 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "أمانة للتأمين" بواقع 6.5 في المائة ليغلق عند 11.82 ريال، يليه سلامة بواقع 5.6 في المائة إلى 21.66 ريال، وحل ثالثا سهم عناية 5.4 في المائة مغلقا عند 18.72 ريال.وكان الأعلى تداولا سهم مصرف الراجحي بقيمة 445 مليون ريال، يليه سابك بنحو 280 مليون ريال، وحل ثالثا "معادن" بـ249 مليون ريال.وحدة التقارير الاقتصادية