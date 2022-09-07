السوق الموازية تخسر 2 % وسط تداولات قيمتها 20 مليون ريال

تراجعت السوق الموازية "نمو" 422 نقطة بنحو 2 في المائة لتغلق عند 20851 نقطة. وانخفضت قيمة التداول 1 في المائة بنحو 251 ألف ريال لتصل إلى 20 مليون ريال، بينما ارتفعت الأسهم المتداولة 50 في المائة بما يعادل 154 ألف سهم لتبلغ 462 مليون سهم متداول، أما الصفقات فبلغت ألفي صفقة متراجعة 89 صفقة بنحو 4 في المائة. وتصدر الأسهم المرتفعة أمواج الدولية 7.3 في المائة مقفلا عند 88 ريالا، يليه الرعاية المستقبلية مرتفعا 6.5 في المائة ليغلق عند 118 ريالا، وحل ثالثا المركز الآلي بـ5 في المائة ليصل 99.40 ريال. وتصدر الأسهم المتراجعة "الوطنية للبناء والتسويق" بنحو 8 في المائة ليغلق عند 230 ريالا، ثم غاز 7.8 في المائة مغلقا عند 66 ريالا، وحل ثالثا إنماء الروابي بواقع 6.4 في المائة ليبلغ 20 ريالا. وكان الأعلى تداولا سهم الدولية بقيمة 3.6 مليون ريال، يليه لدن بنحو 2.5 مليون ريال، وحل ثالثا جاهز بتداولات 2.3 مليون ريال.