ارتفاع معظم البورصات الخليجية .. وسهم «فوري» يدفع «المصرية» للصعود

أغلقت معظم بورصات الخليج على ارتفاع أمس بدعم الشركات القيادية، بينما دفع سهم "فوري" السوق المصرية للصعود.وبحسب "رويترز"، ارتفع مؤشر دبي 1.2 في المائة منهيا أربع جلسات متتالية من الخسائر بدعم من أسهم البنوك، إذ قفز سهم بنك دبي الإسلامي 2.1 في المائة، وسهم بنك الإمارات دبي الوطني 2 في المائة، كما صعد سهم شركة إعمار العقارية 1.3 في المائة.وتراجع مؤشر أبوظبي 0.3 في المائة بفعل هبوط 0.4 في المائة لسهم بنك أبوظبي الأول، و2.3 في المائة لسهم شركة أدنوك للتوزيع.وزاد المؤشر القطري 0.1 في المائة منهيا سبع جلسات متتالية من الخسائر بدعم من ارتفاع سهم شركة صناعات قطر 1.6 في المائة، وسهم بنك قطر الوطني 0.8 في المائة. وصعد مؤشر الكويت 0.73 في المائة. وارتفعت أسهم بنك الكويت الوطني 1.5 في المائة، وبيت التمويل الكويتي "بيتك" 0.2 في المائة، وبنك الخليج 1.2 في المائة، وأجيليتي للمخازن العمومية 1.1 في المائة.وصعد سهم شركة مشاريع الكويت القابضة "كيبكو" 5.2 في المائة ليصل إلى 161 فلسا في بورصة الكويت، في أول تداول له بعد موافقة الجمعية العمومية للشركة أمس على الاندماج مع شركة القرين للبتروكيماويات عن طريق الضم، بحيث تكون "كيبكو" هي الشركة الضامة.وأغلق مؤشر مسقط منخفضا 1.6 في المائة إلى 4545 نقطة. واستقر مؤشر البحرين عند 1921 نقطة.وفي القاهرة، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية المصري 1.5 في المائة بعد قفزة لسهم شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بواقع 7.1 في المائة، وارتفاع سهم البنك التجاري الدولي 1.2 في المائة.