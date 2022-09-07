«غازبروم» توقع اتفاقا مع الصين للدفع بالعملات الوطنية

أعلنت شركة غازبروم الروسية أمس، أنها وقعت اتفاقا لبدء تحويل مدفوعات إمدادات الغاز الروسي للصين إلى اليوان والروبل بدلا من الدولار.وبحسب "رويترز"، قال أليكسي ميلر الرئيس التنفيذي لشركة غازبروم، إن السماح بالدفع بالروبل الروسي واليوان الصيني يحقق فائدة متبادلة لكل من "غازبروم" وشركة البترول الوطنية الصينية، وسيكون مثالا يحتذى به للشركات الأخرى.وجاء في بيان لـ"غازبروم"، "تم القيام بنقلة لإتمام الدفوعات لقاء إمدادات الغاز الروسية إلى الصين بالعملتين الوطنيتين للبلدين - الروبل واليوان".وبحسب وكالة "بلومبيرج" للأنباء، سيتم الدفع بنسبة 50 في المائة بالروبل، و 50 في المائة باليوان، على الفور، وفقا لشخص على دراية بالخطط، رافضا الكشف عن هويته.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد طالب عملاء "غازبروم" في أوروبا بالدفع مقابل الغاز بالروبل مطلع هذا العام، عقب أن جمدت الولايات المتحدة وحلفاؤها أكثر من 300 مليار دولار في احتياطي البنك المركزي الروسي بعملتي الدولار واليورو بعد الحرب في أوكرانيا.