مبادلة الإمارتية تقترب من شراء شركة فورتريس الأمريكية من سوفت بنك

قالت مصادر مطلعة إن شركة الاستثمار الإمارتية مبادلة للاستثمار تقترب من شراء شركة فورتريس إنفستمنت جروب من مجموعة الاتصالات اليابانية سوفت بنك جروب كورب في صفقة قد تصل بقيمة شركة إدارة الأصول الأمريكية إلى أكثر من ملياري دولار.

وقالت المصادر إن مبادلة يمكن أن تعلن عن الصفقة خلال الأسابيع المقبلة، مضيفة أن راجيف ميسرا أحد المساعدين الرئيسيين لمؤسس سوفت بنك ماسايوشي سون يلعب دورا رئيسيا في إتمام الصفقة.

كان ميسرا شريكا في فورتريس قبل الانضمام إلى سوفت بنك، وساهمت معرفته الكبيرة بالشركة الأمريكية في مضي مبادلة قدما في المفاوضات.

وفي يوليو الماضي ذكرت بلومبرج أن هناك مفاوضات بين سوفت بنك ومبادلة لشراء فورتريس.

يذكر أن سوفت بنك استحوذت على فورتريس في عام 2017 بهدف استخدام خبرات الشركة الموجود مقرها في نيويورك في إدارة صندوق الاستثمار الضخم الذي اسسته "فيجن فاند".

وتعهد ماسايوشي سون الرئيس التنفيذي لمجموعة سوفت بنك جروب كورب في الشهر الماضي بتنفيذ خطة واسعة لخفض النفقات في المجموعة وذراعها الاستثمارية "فيجن فاند" بعد تسجيل المجموعة خسائر قياسية بلغت 23.4 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وفقدت المجموعة الموجود مقرها في العاصمة طوكيو أغلب قيمة أموالها المستثمرة في صندوق الاستثمار "فيجن فاند" بعد انهيار قيمة العديد من الشركات التي استثمر فيها الصندوق أمواله مثل كوبانج إنك وسينس تايم جروب ودور داش.