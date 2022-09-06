جيه.بي مورجان وباركليز يقودان تقديم قرض بقيمة 1.3 مليار يورو لصالح باين كابيتال

قالت مصادر مطلعة إن مجموعة بنوك بقيادة جيه.بي مورجان تشيس الأمريكي وباركليز البريطاني عرضت حزمة قروض بقيمة 1.3 مليار يورو (1.3 مليار دولار) لتمويل صفقة استحواذ شركة الاستثمار المالي باين كابيتال برايفت إيكويتي على حصة الأغلبية في شركة هاوس أوف إتش آر البلجيكية للمتاجر الراقية.

ونقلت بلومبرج عن المصادر القول إن التمويل سينقسم إلى سندات وقروض محددة المدة وسيتم طرحه في أكتوبر المقبل.

وأضافت المصادر أنه سيتم استخدام حصيلة التمويل لسداد القرض المؤقت الذي قدمه البنكان لدعم صفقة استحواذ شركة الاستثمار المالي على 55% من أسهم الشركة البلجيكية والتي تم الإعلان عنها لأول مرة في مايو الماضي.

وفي أغسطس الماضي وافقت المفوضية الأوروبية على صفقة الاستحواذ التي تتضمن استمرار باقي أسهم الشركة البلجيكية مملوكة لكل من شركة ناكسيكاب وكوني فانديرندريشه مؤسس هاوس أوف إتش.آر.

