"المركزي الأوروبي": لن نتردد في زيادة أسعار الفائدة بأعلى من "المحايدة"

قال مارتينز كازاكس عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي إن البنك قد يبطئ وتيرة زيادة أسعار الفائدة إذا أدى الركود الشديد لاقتصاد منطقة اليورو إلى تراجع التضخم.

وأضاف أنه إذا استمر تزايد ضغوط الأسعار، يمكن أن يبقي مسؤولو البنك على وتيرة زيادة الفائدة، بحسب مقال نشرته مجلة مؤتمر يوروفي.

ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن كازاكس القول إن "استمرار التضخم الأساسي المرتفع وتأثيره في توقعات التضخم إلى جانب آليات حركة الأجور سيكون أساسيا في تحديد ما إذا كان يجب الإبقاء على الوتيرة الحالية".

وأضاف أن "وجود مخاطر ركود واسع النطاق وطويل الأمد مع تأثير ذلك في التضخم قد يؤدي إلى تباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة أو توقفها مؤقتا".

وتابع كازاكس محافظ البنك المركزي اللاتفي حديثه بالقول إن البنك المركزي الأوروبي لن يتردد في زيادة أسعار الفائدة إلى أعلى ما يسمى "الفائدة المحايدة" ويعني أن السياسة النقدية ليست توسعية ولا مقيدة.

ويجتمع البنك المركزي الأوروبي غدا لبحث رفع أسعار الفائدة. وسيتبع ذلك اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم 21 أيلول (سبتمبر).

وفي سياق متصل، أعلن بنك الاحتياطي الأسترالي، أمس، رفع أسعار الفائدة الرئيسة بمقدار 0.5 في المائة، في محاولة لإعادة التضخم إلى مساره المستهدف، وتحقيق توازن أكثر استدامة بين الطلب والعرض في الاقتصاد الأسترالي.

وقررت لجنة السياسة النقدية في المركزي الأسترالي، برئاسة المحافظ فيليب لوي، رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، إلى 2.35 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ أواخر عام 2014.

وقال لوي إن اللجنة تتوقع مزيدا من الارتفاع خلال الأشهر المقبلة، لكن ليس على مسار محدد مسبقا.

وأضاف لوي أنه سيتم الاسترشاد بالبيانات الواردة وتقييم مجلس الإدارة بالنسبة لتوقعات التضخم، وسوق العمل، لتحديد حجم وتوقيت الارتفاع المستقبلي في أسعار الفائدة.

كما رفع البنك المركزي سعر الفائدة على أرصدة تسوية العملات بمقدار 50 نقطة أساس، إلى 2.25 في المائة.

ويتوقع المجلس أن يصل معدل التضخم إلى 7.75 في المائة خلال عام 2022، وبما يزيد قليلا على 4 في المائة في 2023 ونحو 3 في المائة عام 2024.

وفي الوقت نفسه، أشار المجلس إلى أن الاقتصاد المحلي يواصل النمو بقوة، كما يزداد الدخل القومي بفضل مستوى قياسي من شروط التجارة.