أمريكا: تسارع نمو نشاط قطاع الخدمات خلال أغسطس

أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم تحسنا غير متوقع لوتيرة نمو نشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة خلال أغسطس الماضي.

وذكر معهد إدارة الإمدادات الأمريكي أن مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات ارتفع خلال الشهر الماضي إلى 9ر56 نقطة، مقابل 7ر56 نقطة خلال تموز/يوليو الماضي. وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وقال أنطوني نايفيس رئيس لجنة مسوح شركات الخدمات في معهد إدارة الإمدادات إن قطاع الخدمات سجل ارتفاعا طفيفا في وتيرة النمو لشهر أغسطس بسبب زيادة نشاط الشركات والطلبيات الجديدة والتوظيف.

وأضاف أنه بناء على تعليقات مديري المشتريات الذين شملهم المسح هناك تحسنا في بعض سلاسل الإمداد والجوانب اللوجيستية والنفقات.

جاء التحسن الطفيف في مؤشر مديري المشتريات على خلفية تحسن المؤشر الفرعي لنشاط الأعمال إلى 9ر60 نقطة خلال الشهر الماضي مقابل 9ر59 نقطة خلال الشهر السابق، في حين ارتفع مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 2ر50 نقطة خلال الشهر الماضي مقابل 1ر49 نقطة خلال يوليو الماضي.

كما ارتفع المؤشر الفرعي للتوظيف في قطاع الخدمات إلى 2ر50 نقطة مقابل 1ر49 خلال الفترة نفسها وهو ما يشير إلى زيادة طفيفة في التوظيف بعد شهرين من الانكماش.