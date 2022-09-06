وادي السيلكون الهندي يغرق .. نقل عاملي التكنولوجيا عبر الجرارات الزراعية

غمرت الأمطار الموسمية الغزيرة، على نحو خاص، أجزاء من مركز التكنولوجيا الهندي في بنجالورو، مما أجبر العاملين هناك على استخدام أي وسيلة ممكنة للوصول إلى أماكن عملهم.

واضطر موظفو شركات تكنولوجيا المعلومات الكبرى إلى الذهاب لأماكن العمل على متن الجرارات الزراعية. وكذلك فعل المسافرون، للوصول إلى المطار، حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" التلفزيونية اليوم.

وقال أحد الموظفين من فوق أحد الجرارات لوكالة الأنباء الهندية "إيه إن آي"، إن عملهم سيتأثر للغاية إذا تغيبوا عن العمل عدة أيام.

يشار إلى أن بنجالورو، التي كانت تعرف سابقا باسم بنجالور، هي موطن لمكاتب شركات تكنولوجيا المعلومات الدولية مثل أمازون وجوجل وساب وهذا هو السبب في أن المدينة المزدهرة في جنوب الهند تعرف أيضا باسم وادي السيليكون في الهند.

وقالت رابطة تضم بعض هذه الشركات في بنجالورو إن الأمطار الغزيرة الحالية أدت إلى خسائر بنحو 2.3 مليار روبية (28.8 مليون دولار) لأعضائها.

كما أدت الكميات الكبيرة من المياه على الطرق إلى اختناقات مرورية وإغراق عدد غير قليل من المباني. وأصدرت العديد من شركات تكنولوجيا المعلومات تعليماتها لموظفيها بالعمل من المنزل.

