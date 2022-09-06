ألمانيا: شركات السكر تضع خطة تعاون في حال حدوث حالة طوارئ للغاز في البلاد

أعلن المكتب الاتحادي لحماية المنافسة في ألمانيا اليوم إعطاء الضوء الأخضر لخطط التعاون لشركات صناعة السكر في حال حدوث حالة طوارئ للغاز في البلاد.

بذلك يمكن للشركات الأربع التي تنتج السكر في ألمانيا وهي نوردتسوكر وزودتسوكر وبفايفر آند لانجن وكوصن بيت أن توفر لبعضها البعض قدرات إنتاج مجانية في مصانع تعمل بالزيوت المعدنية أو بالفحم في حال قطع إمدادات الغاز في الشتاء المقبل.

وقال أندرياس مونت رئيس المكتب إنه تمت الموافقة على تعاون محدد بمدة في حال حدوث حالة طوارئ غاز، مشيرا إلى أن الغرض من ذلك هو منع تلف أجزاء كبيرة من محصول البنجر وارتفاع أسعار السكر بشكل مفرط في حال حدوث توقف للإنتاج في مصانع السكر التي تعمل بالغاز.

وحسب بيانات المكتب، فإن الجزء الأكبر من مصانع السكر الـ 18 التابعة للشركات الأربع تعمل بالغاز الطبيعي.

وذكر المكتب أن الشركات بذلت جهودا كبيرة من أجل إعادة تهيئة المصانع لتعمل بمواد وقود أخرى مثل زيت التدفئة أو الفحم بدلا من الغاز الطبيعي غير أن هذا الأمر لم يكن ممكنا تحقيقه في الوقت القصير المتاح.

يذكر أن التصريح الاستثنائي الصادر من المكتب محدود المدة حتى يونيو 2023، ويولي المكتب أهمية كبيرة لتقليل تدفق المعلومات حول تكاليف الإنتاج والعلاقات مع العملاء بين الشركات خلال هذا التعاون للحد الأدنى الضروري.