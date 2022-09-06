دول الخليج تطالب نتفلكس بإزالة المحتوى المخالف للقيم الإسلامية

طالبت لجنة مسؤولي الإعلام الإلكتروني بدول مجلس التعاون الخليجي برئاسة السعودية منصة نتفلكس بإزالة المحتوى المخالف.

وقالت اللجنة في بيان إنه لوحظ في الفترة الأخيرة قيام المنصة ببث مواد مرئية ومحتوى مخالف لضوابط المحتوى الإعلامي في دول مجلس التعاون وتتعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية.

وأكدت اللجنة أنه تم التواصل مع المنصة لإزالة هذا المحتوى بما فيه المحتوى الموجه للأطفال وستتابع مدى التزام المنصة بالتوجيهات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال عدم استمرار المنصة ببث المحتوى المخالف.