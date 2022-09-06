توقعات باتفاق أوروبي خلال الأسبوع الحالي يضع سقفا لأسعار الغاز الروسي

قالت وزيرة التحول البيئي الاسبانية تيريزا ريبيرا إن وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي ربما يقررون هذا الاسبوع وضع سقف لسعر الغاز الطبيعي الروسي.

ويشار إلى أن هذا أحد الخيارات التي من المتوقع أن يناقشها الوزراء عندما يلتقون الجمعة المقبلة لمناقشة الإجراءات الاستثنائية لخفض أسعار الطاقة المرتفعة.

ونقلت بلومبرج عن ريبيرا، المسؤولة عن سياسة الطاقة في إسبانيا، القول إن تطبيق حد سعري على مستوى أوروبا أمر محتمل، وأعتقد أننا سوف نجرى مناقشة كبيرة لتحديد توجه المفوضية الأوروبية".

