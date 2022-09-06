جنوب إفريقيا: انكماش الاقتصاد في الربع الثاني

انكمش اقتصاد جنوب أفريقيا خلال الربع الثاني، بعد أن شهدت البلاد أسوأ فيضانات منذ ثلاثة عقود تقريبا وانقطاع الكهرباء.

ونقلت بلومبرج عن مكتب الاحصاء بجنوب أفريقيا اليوم إن إجمالي الناتج المحلي انكمش بنسبة0.7% خلال ثلاثة أشهر حتى يونيو الماضي، مقارنة بنموه بنسبة 1.7% خلال الربع الأول.

ويعد هذا أول انكماش للاقتصاد منذ الربع الثالث من العام الماضي، عندما أثرت أعمال الشغب المميتة وهجوم سيبراني على الشركة الحكومية للميناء والشحن سلبا على الاقتصاد.

ويأتي الانكماش الربعي بعد هطول أمطار غزيرة في محافظة كوازولو ناتال، ثاني أكبر مساهم في إجمالي الناتج المحلي، مما أسفر عن وقوع فيضانات وانهيارات أرضية، جرفت الطرق والجسور والمنازل، وأسفرت عن توقف العمل في مصانع صناعة السيارات.